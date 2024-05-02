عاجل
عاجل.. حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالصواريخ تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلي 15 شركة كورية بمصر (فيديو)
الجمعة 03 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الحكومة: تطوير قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات وتوفير الدولار (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني،
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كل المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر.

txt

أحمد الوكيل: استثمارات قطاع التجزئة زاد من 791 مليون جنيه لـ 16 مليار و661 مليون جنيه

txt

"تنمية التجارة الداخلية": الفرص الاستثمارية الجديدة تستهدف استثمارات 40 مليار جنيه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخميس،  أن كوريا الجنوبية شريك أساسي ومهم واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعا في جميع المجالات، وسيجري إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة. 

عملية إصلاح شاملة لجذب الاستثمارات  

 وقال الحمصاني: “إننا بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة”.

وذكر أن الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين، إضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة والأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الانخفاضات في الأسعار.

مواد متعلقة

الأعلى للشئون الإسلامية يرد على حواس بعد إنكار وجود الأنبياء بمصر (فيديو)

الزراعة: مصر الأولى في إنتاج السمك بالشرق الأوسط بمليوني طن سنويا (فيديو)

باحث: محمد رشدي أول فنان يكرس فنه لخدمة مشروع قومي وطني (فيديو)

سفير فلسطين: منح الإقامة المؤقتة لسكان غزة في مصر ليس تهجيرا (فيديو)

فلسطين تطالب بمنح إقامة مؤقتة لمن دخلوا مصر خلال حرب غزة (فيديو)

تحذير من برنامج على أندرويد يسرق الحسابات المصرفية (فيديو)

خبير سياحي: مصر قادرة على جذب أكبر عدد من الزوار (فيديو)

أستاذ آثار مصرية يكشف حقيقة لعنة الفراعنة (فيديو)
الجريدة الورقية