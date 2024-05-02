الحكومة: تطوير قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات وتوفير الدولار (فيديو)

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتذليل كل المعوقات أمام الشركات التي تضح استثماراتها في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الخميس، أن كوريا الجنوبية شريك أساسي ومهم واستراتيجي لمصر في العديد من الصناعات.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة بصفة عامة ينال أولوية كبرى للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن التعاون مع شركات كوريا الجنوبية شهد تنوعا في جميع المجالات، وسيجري إضافة مجالات جديدة للتعاون مع الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.

عملية إصلاح شاملة لجذب الاستثمارات

وقال الحمصاني: “إننا بصدد عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة على رأسها قطاع الصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير السيولة الدولارية من أجل مواجهة أي تحديات اقتصادية أو دولية خلال المرحلة الراهنة”.

وذكر أن الدولة تواصل جهودها لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة المحتكرين، إضافة إلى ملف انخفاض الأسعار على مستوى الجملة والتجزئة والأيام المقبلة ستشهد مزيدا من الانخفاضات في الأسعار.