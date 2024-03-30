انستجرام يعمل على خلاصة Reels تجمع بين اهتمامات اثنين من المستخدمين

يعمل Instagram على ميزة من شأنها أن توصي بـ Reels لك ولصديقك بناءً على مقاطع الفيديو التي قمت بمشاركتها مع بعضكم البعض واهتماماتكم الفردية. اكتشف المهندس العكسي أليساندرو بالوزي الميزة التي تسمى Blend. أكد Instagram لـ TechCrunch أنه يختبر Blend داخليًا ولم يبدأ في تجربته علنًا. قد يكون الأمر أن Blend لا يرى النور أبدًا، على الرغم من أنه من المثير للاهتمام دائمًا معرفة الأفكار التي يتعامل معها Instagram.

لم تكشف المنصة عن مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل Blend، على الرغم من أن الفكرة تبدو أن مستخدمي Instagram وأحد أفضل أصدقائهم سيكتشفون Reels جديدة معًا بدلاً من أن يعثر أحدهم على مقطع فيديو يعجبهم ويرسله إلى الآخر عبر الرسائل المباشرة. سيكون من المنطقي أن يكون لدى Blend مؤشر على أن الشخص الآخر قد شاهد مقطعًا معينًا بالفعل حتى يتمكن الشخصان اللذان لديهما حق الوصول إلى الموجز من بدء الدردشة حول هذا الموضوع.

لا يحتوي TikTok على ميزة على هذا المنوال، كما يشير TechCrunch، لذلك يمكن أن يمنح Blend ميزة Instagram عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يحبون مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة معًا. كما هو الحال مع العديد من الميزات الأخرى التي تقدمها منصات مثل هذا، يبدو أن Blend بشكل أساسي يدور حول زيادة التفاعل.