الزمالك يواصل عروضه الجيدة ويتفوق على البنك الأهلي بهدف في الدوري

تفوق نادي الزمالك بهدف دون رد ، على نظيره البنك الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب ستاد القاهرة ، مساء اليوم الخميس لحساب منافسات الجولة 20 من الدوري الممتاز.





جاء هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل عن الضائع لشوط اللقاء الأول ، عبر ركلة جزاء سددها بنجاح اللاعب أحمد سيد زيزو.



بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 24 في المركز 12 ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في الترتيب 15.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد .

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد –أحمد حمدي .

الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وحسام عبد المجيد وياسر حمد ومحمد شحاتة وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

بينما ضم تشكيل البنك الأهلي كل من ..

حراسة المرمى حسن شاهين.

خط الدفاع محمد عبد الغنى، ايمن اشرف، احمد ربيع، يعقوبو.

خط الوسط سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال، ياو انور.

خط الهجوم كريم بامبو، اسامة فيصل.



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى : احمد صبحى، محمود قاعود، عاصم صلاح، محمد بسيونى، احمد مدبولى، جريندو، ابراهيم حسن، احمد النادرى، الجزار.