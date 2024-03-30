82 شهيدًا و98 مصابًا فى مجازر جيش الاحتلال بغزة خلال 24 ساعة

استعرضت قناة القاهره إلاخبارية في تقرير لها ، اخر تطورات الأوضاع في غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن جيش الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 82 فلسطينيًا وإصابة 98 آخرين خلال 24 ساعة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ32705

وأشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ32705 شهداء و75190 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددًا كبيرًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي، جنوبي قطاع غزة، وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وقالت "الصحة الفلسطينية" إن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية مع 120 مريضًا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية.

الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي

ونوهت "الصحة الفلسطينية" بأن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

الاحتلال يستهدف المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير لها اخر تطورات الأوضاع في غزة، إذ ذكرت أن مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال أحدهم بجروح خطيرة

وأعلن إعلام فلسطيني عن إصابة 3 شبان برصاص الاحتلال أحدهم بجروح خطيرة، واستشهاد فتى برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

فيما أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل جندي وإصابة 16 آخرين بينها إصابات حرجة، باشتباك في جنوب قطاع غزة، فضلا عن باستهداف ثكنة "راميم" العسكرية الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان برشقة صاروخية.

وارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى إلى نحو 598 جنديًا، منذ 7 من أكتوبر الماضي، منهم 255 جنديًا سقطوا منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين في مختلف محاور القطاع.