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السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة ودعم أمريكا لإسرائيل

بايدن
بايدن

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم؛ بسبب الحرب على غزة، والدعم الأمريكي لإسرائيل.

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محمود عباس يرفض التهجير القهري ويطالب بسرعة الانسحاب الإسرائيلي من غزة (فيديو)

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استقرار الحالة الصحية لـ دياب ومحاولات أسرة مليحة للرجوع إلى غزة في الحلقة الرابعة

 وشدد الرئيس الأمريكي، حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، "على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح الرهائن".. مؤكدًا أنه يعمل أيضًا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل.

 ولفت بايدن - في إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي - إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفًا لجرائم الكراهية، مؤكدًا ضرورة التوقف عن الكراهية تجاه الجالية الأمريكية العربية، معربًا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.

 

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