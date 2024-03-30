أطباء يكشفون طريقة للتعامل مع الاستعداد الوراثي للسمنة

أجرى باحثون من عدة دول أبحاثًا تعاونية حول مسألة السمنة لدى الشباب.

هذه المشكلة تقلق العلماء المعاصرين الذين يبحثون عن المزيد والمزيد من الطرق الجديدة لمكافحة الوزن الزائد، لكن الناس في جميع أنحاء العالم ما زالوا يعانون من هذه المشكلة وعلى الرغم من حقيقة أنه لا يوجد سوى المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة طوال الوقت وبفضل الأبحاث الحديثة، توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أنه من الممكن إيجاد طرق لحل المشكلة في الوقت نفسه، هناك طريقة تسمح لك بالتعامل حتى مع الاستعداد الوراثي للسمنة.

وبالتالي، لا يخفي الأطباء حقيقة أن هناك استعدادًا وراثيًا لزيادة الوزن، ولكن تبين أيضًا أنه يمكن تصحيح الانحراف الوراثي بمساعدة النشاط البدني المنتظم، وفقًا لتقارير PLOS Genetics.

وفي الوقت نفسه، لن تساعدك التمارين الرياضية على الحفاظ على لياقتك فحسب، بل ستؤثر أيضًا حرفيًا على السبب الجذري، وفقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الأشخاص الذين لديهم ميل إلى زيادة الوزن أن التمارين الرياضية تقلل من نشاط الجين FTO، المسؤول عن زيادة الوزن، وخطر الإصابة بالسمنة بنسبة 30% تقريبًا.

في المستقبل، من غير المرجح أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص أطفال لديهم نفس الاستعداد لزيادة الوزن ويقول الأطباء إن هذا قد يكون المفتاح الحقيقي لفهم كيفية زيادة الوزن لدى الأشخاص وكيفية تجنب التعرض لها.

ويقول العلماء إن التمارين الرياضية لا تغير نشاط جين FTO فحسب، بل أيضًا 11 جينًا آخر يرتبط جزئيًا بالسمنة وفي هذا الصدد، يوصي العلماء بممارسة الرياضة.