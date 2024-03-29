الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

المديح النبوي مع التهامى على المكشوف ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 

أمسية فريدة ومتنوعة جاءت ضمن انشطة وزارة الثقافة خلال الشهر المعظم، حيث أقامت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلين على التوازى استمتع خلالهما الجمهور بلونين مختلفين من الابداع الجاد .

 

فعلى المسرح المكشوف ووسط حشد ضخم من المريدين من مختلف محافظات مصر تجلى شيخ المنشدين ياسين التهامى فى مجموعة من أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والابتهالات الروحانية التي خلقت حالة من السمو الوجدانى وتفاعل معها الحضور لتنتهى الامسية بالدعوات بالخير للأمة الإسلامية والوطن .

وعلى المسرح الكبير استعادت فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر ذكريات طفولة وشباب اجيال وتغنت بمجموعة من تترات الاعمال الدرامية التى عرضت خلال شهر رمضان على مدار سنوات وحققت شهرة واسعة كان منها ميدلى تترات رمضان ، مرحب مرحب يا هلال ، خاتم سليمان ، ليالى الحلمية ، قضية رأي عام ، بداية ونهاية المال والبنون ، لن أعيش في جلباب أبى ، الرجل الأخر ، العائلة ، هوانم جاردن سيتي ، الوالدة باشا ، حكاية حياة ، رمضان كريم ، هو و هي .. وبرع فى اداءها  مايا ناصف ، محمد متولي ، حنان عصام ، وليد حيدر ، سمية وجدي ، كنزي ، محمد حسن ، أميرة أحمد ومؤمن خليل .

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