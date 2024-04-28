ندى حمدي: هدفنا حصد الرباعية في الموسم الحالي
أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي أن هدف الفريق هو التتويج باللقب الإفريقي وتحقيق الرباعية خلال الموسم الجاري.
وأضافت: «نستعد بقوة لمباراة دور الـ16، ونجحنا في المهمة الأولى وهي التأهل كمتصدر للمجموعة».
وتابعت أن التركيز يسيطر على الفريق بأكمله منذ بداية البطولة من أجل التتويج باللقب فقط، حيث تعاهد الجميع منذ بداية الموسم على التتويج بالرباعية.
واختتمت: سنقدم أقصى ما لدينا من أجل التتويج ببطولة إفريقيا، نرغب في الاحتفال مع جماهير الأهلي بموسم تاريخي والتتويج بالرباعية.