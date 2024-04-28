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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ندى حمدي: هدفنا حصد الرباعية في الموسم الحالي

ندى حمدي
ندى حمدي

أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي أن هدف الفريق هو التتويج باللقب الإفريقي وتحقيق الرباعية خلال الموسم الجاري.

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ندى حمدي لاعبة طائرة الأهلي : لقب الدوري مُهدى إلى الجماهير


‏‎وأضافت: «نستعد بقوة لمباراة دور الـ16، ونجحنا في المهمة الأولى وهي التأهل كمتصدر للمجموعة».
‏‎وتابعت أن التركيز يسيطر على الفريق بأكمله منذ بداية البطولة من أجل التتويج باللقب فقط، حيث تعاهد الجميع منذ بداية الموسم على التتويج بالرباعية.
واختتمت: سنقدم أقصى ما لدينا من أجل التتويج ببطولة إفريقيا، نرغب في الاحتفال مع جماهير الأهلي بموسم تاريخي والتتويج بالرباعية.

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