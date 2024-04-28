ندى حمدي: هدفنا حصد الرباعية في الموسم الحالي

أكدت ندى حمدي، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي أن هدف الفريق هو التتويج باللقب الإفريقي وتحقيق الرباعية خلال الموسم الجاري.



‏‎وأضافت: «نستعد بقوة لمباراة دور الـ16، ونجحنا في المهمة الأولى وهي التأهل كمتصدر للمجموعة».

‏‎وتابعت أن التركيز يسيطر على الفريق بأكمله منذ بداية البطولة من أجل التتويج باللقب فقط، حيث تعاهد الجميع منذ بداية الموسم على التتويج بالرباعية.

واختتمت: سنقدم أقصى ما لدينا من أجل التتويج ببطولة إفريقيا، نرغب في الاحتفال مع جماهير الأهلي بموسم تاريخي والتتويج بالرباعية.