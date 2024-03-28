مسلسل مليحة الحلقة 6| تاريخ تقسيم فلسطين وكواليس قرار الأمم المتحدة

تستمر سلسلة عرض الوثائقيات التاريخية لاحتلال اليهود للأراضي الفلسطينية، قبل بدء حلقات مسلسل مليحة، حيث روى سامي مغاوري قبل أحداث الحلقة الثالثة قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، الذي صدر في 1947.

قرار تقسيم فلسطين.. الأكبر لليهود والأصغر للفليسطينيين

استوحش اليهود على الأراضي الفلسطينية بعد قرار تقسيم فلسطين، وبداية محزنة للنكبة احتلوا عدد من المدن الفلسطينية الكبرى مثل يافا وصفد ودير ياسين التي شهدت مذبحة غير مسبوقة راح ضحيتها أكثر من 300 شهيد.

اعلان اليهود دولتهم ومذابح غير مسبوقة

بعد انهاء بريطانية انتدابها في فلسطين، أعلن اليهود إقامة دولتهم في فلسطين وحصلوا على نسبة 78% من أرض فلسطين، بعد ما كانت محصورة في 6 في المئة من الأراضي.

زادت وحشية اليهود ومذابحهم واغتيالهم لقيادات سياسية مهمة مهمة للتأثير على قلب الدولة سياسيًا واجتماعيًا والاختطاف والأسر والتعذيب داخل وخارج السجون، جميع تلك العوامل أجبرت أكثر من 80 % من الفلسطيني على الهجرة من أراضيهم، تركوا جميع أملاكهم ماعادا بعض الوثائق الشخصية ومفاتيح منازلهم على أمل العودة.

تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مليحة بهجوم إرهابي كبير بعد تفجير الحافلة التي كان فيها أسرة مليحة، بعدها بدأت عدد من أفراد أحد الجماعات الإرهابية بالهجوم على نقطة تفتيش على المعبر الحدودي بين مصر وليبيا، الامر الذي أدى إلى استشهاد 5 أفراد من قوات الشرطة وغصابة أدهم “دياب” ونجاة والد مليحة بأعجوبة.

وعلى النحو الآخر تحاول ميرفت أمين والدة دياب بالاتصال به للإطمئنان على أوضاعه حيث كان من المفرتض أن يسافر يوم الهجوم إلى العريش لكن هاتففه كان مغلق على غير العادة، الامر الذي أثار قلقها بالتزامن مع متباعتها الاوضاع السياسية المتردية في ليبيا والفوضى التي عمّت البلاد وقتها.

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل مليحة بفقرة وثائقية صغيرة بصوت الفنان سامي مغاوري، تحدثت عن استعمار اليهود لفلسطين وتاريخ وعد بلفور والانتداب البريطاني ودور عصابات هاجاناه في تضاعف عدد اليهود في فلسطين.

نبذة عن عصابات هاجاناه

تأسست عصابة هاجاناه في 1921 بمدينة القدس وهي تكتل عسكري وقت الانتداب البريطاني في فلسطين والهدف منها الدفاع عن أرواح وممتلكات المستوطنات اليهودية في فلسطين .

عصابات هاجاناه ضاعفت عدد اليهود في فلسطين

زادت قوة العصابة مع تضاعف عدد اليهود في فلسطين وتطورت طريقة التنظيم بها إلى أن وصلت لتكون حجر الأساس في الجيش الإسرائيلي .

تأسيس المقاومة الفلسطينية على يد عز الدين القسام

كما تناولت الفقرة الوثائقية تأسيس المقاومة على يد الشاب عز الدين القسام، وكيف كانت رحلتهم القتالية بدايةً من الإنجليز حتى الآن .

تبدأ الحلقة الأولى من أحداث مسلسل مليحة، باستعادة العائلة ذكريات النزوح من فلسطين وقت الانتفاضة عام 2000، وقدومهم إلى ليبيا بحثًا عن الحياة والأمان.

بينما ينتقل مكان خدمة دياب دياب ضابط حرس الحدود إلى العريش، فيذهب إلى منزله لقضاء اليوم مع والدته ميرفت أمين وشقيقه أمير المصري قبل سفره ليلًا.

تعمل مليحة ممرضة في أحد المستشفيات في ليبيا ومساعدة لـ علي الطيب الذي يقوم بدور أكبر أطباء المستشفى، ولها سمعة طيبة بين المرضى وسكان الحي.

يصل دياب إلى منطقة خدمته الجديدة في العريش، بينما تطلب مليحة من اهلها ترك ليبيا والعودة إلى فلسطين بعد سماعها أن الأوضاع المعيشية تحسنت هناك عن الأعوام السابقة.

موعد عرض مسلسل مليحة

تُعرض حلقات مسلسل مليحة على قناة ON الساعة 11:30 مساءا، ويعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءًا، ويعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة ..دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد.