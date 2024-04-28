الرئيس السيسي: 95% من مصر صحراء ومفيش عندي غير الإنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، “إننا بلاد معندناش موارد و95% من مصر صحراء ومفيش عندي غير الإنسان.. لازم نعلم الإنسان بصورة صحيحة”.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخية، أنه لذلك تم إنشاء جامعات وكليات وبرامج تكنولوجية، مشددًا على أننا في مصر نستهدف أرقامًا من وجهة نظر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات طموحة جدا، لكن من وجهة نظري متواضعة جدا.

وتابع: “لابد من استغلال مجالات التكنولوجيا والاتصالات لكي نتنج أرقامًا ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار وليس 6 مليارات دولار فقط”.