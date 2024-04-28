الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي: 95% من مصر صحراء ومفيش عندي غير الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، “إننا بلاد معندناش موارد و95% من مصر صحراء ومفيش عندي غير الإنسان.. لازم نعلم الإنسان بصورة صحيحة”.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخية، أنه لذلك تم إنشاء جامعات وكليات وبرامج تكنولوجية، مشددًا على أننا في مصر نستهدف أرقامًا من وجهة نظر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات طموحة جدا، لكن من وجهة نظري متواضعة جدا.

وتابع: “لابد من استغلال مجالات التكنولوجيا والاتصالات لكي نتنج أرقامًا ضخمة تصل إلى 300 مليار دولار وليس 6 مليارات دولار فقط”.

مواد متعلقة

"العمل": نمتلك 9 مكاتب للتمثيل الخارجي وهي لحماية العمال

"العمل": الوزارة وقعت على بروتوكولات مع مصنعي التكنولوجيا العالميين

خبير نظم معلومات: "الدراك ويب" يحتوي على الكثير من العمليات الغير قانونية

نقيب الأطباء البيطريين: صحة الإنسان مرتبطة بالحيوان والأمراض المشتركة خطيرة

نتنياهو عقبة أمام المفاوضات ونهايته مع انتهاء الحرب

أسامة كمال: الجهود المصرية في محاولات لوقف إطلاق النار بغزة حثيثة ومؤلمة

متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: نتخلى عن أمور دنيوية في أسبوع الآلام

أسامة كمال: هناك أساطير عشناها وشوفنها تتهاوى أمامنا يومي 6 و7 أكتوبر

الجريدة الورقية