وزير الاتصالات: ضاعفنا سرعة الإنترنت 11 مرة ومصر الأولى أفريقيًا (فيديو)

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تحتل المركز الأول في أإفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت.

وقال، خلال كلمته في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، اليوم الأحد: "بدأنا منذ 2018 رفع كفاءة الإنترنت الثابت بتكلفة 2.5 مليار دولار، ونجحنا في مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 11 ضعفًا".

وتابع: "ضاعفنا عدد أبراج المحمول وأتحنا أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من 2 مليار دولار".

استراتيجية مصر الرقمية:

وكشف محاور استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدًا أن لها 3 أهداف رئيسية، أولها تقديم خدمات حكومية سهلة ميسرة للموطنين، والثاني مساعدة الشباب للمنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلي والعالمي، والثالث تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار.

وأوضح، أنه انبثق من الأهداف الثلاثة محاور عدة، منها التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمي.

وأكد أن كل قواعد الحكومة ربطت بالكامل في 2020، وفي 2022 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقيمة، وكان بها 130 خدمة حكومية، والآن بها 170 خدمة، وسجل عليها 7 ملايين مواطن.