سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك

سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنوك.. شهد سعر الدولار، خلال مستهل التعاملات الصباحية في أول أيام عمل بالقطاع المصرفي والبنوك المصرية، حالة من الاستقرار الملحوظ، ليسجل ثباتًااً منذ يوم الخميس السابق، وسجلت العملة الخضراء خلال التداولات الصباحية في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.85 وللبيع نحو 47.95، بينما سجل في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية للشراء نحو 47.85 وللبيع نحو 47.95.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى مصر، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويُستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 أبريل 2024.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأوروبية والعربية خلال مستهل التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

- 47.85 جنيه للشراء.

- 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر يسجل:

- 47.85 جنيه للشراء.

- 47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية التالي:

- 47.85 جنيه للشراء.

- 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة ليسجل:

- 48.85 جنيه للشراء.

- 48.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك التجاري الدولي التالي:

- 47.95 جنيه للشراء.

- 48.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس التالي:

- 47.8 جنيه للشراء.

- 47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- 47.85 جنيه للشراء.

- 47.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد ليسجل التالي:

- 47.8 جنيه للشراء.

- 47.9 جنيه للبيع.

المركزي المصري يرفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه:

كان البنك المركزي المصري وجه خطابًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية تضمن تعديل حدود السحب، وأكد البنك المركزي رفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات إلى ٢٥٠ ألف جنيه و٣٠ ألفًا من ماكينات الصراف الآلي.

جدير بالذكر، أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حسب بيانات المركزي المصري، أسفرت خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 /2024 عن عجز كلي في ميزان المدفوعات بواقع 409.6 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.4 مليار دولار.