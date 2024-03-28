(شاهد) إعلان اورنج في رمضان تريند على مواقع التواصل

إعلان شركة أورنج لشهر رمضان الكريم، "أسمراني عيونه سمرا"، لم يقتصر نجاحه على شهرته في التلفزيون فقط، بل امتد إلى احتلاله لقمة التريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت مشاهداته حاجز 400 مليون مشاهدة.



فقد تصدّر الإعلان تريند تطبيق تيك توك في أول أسبوعين من شهر رمضان، إلى جانب موقع يوتيوب، حيث حطّم كل الأرقام القياسية بأكثر من نصف مليون فيديو على تيك توك وعدد مشاهدات ضخم على يوتيوب. كما تصدّر الإعلان قوائم منصتي أنغامي وسبوتيفاي.

كما حافظت أورنج على استمرار النجم حسين الجسمي في غناء الإعلان كأيقونة للروح الرمضانية، والإعلان يتميّز ببطولة النجم الكبير أحمد عز، الذي أضاف له بريقًا وجاذبية فريدة.