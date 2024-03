Immortals of Aveum تتصدر عناوين ألعاب PS Plus لشهر أبريل

كشفت شركة سوني النقاب عن ألعاب PlayStation Plus الشهرية لشهر أبريل يوم الأربعاء. تشتمل المجموعة على Immortals of Aveum وMinecraft Legends وSkul: The Hero Slayer وحزمة Overwatch 2 للجلود والتخطيات. يمكن للمشتركين في مستويات PS Plus الأساسية والإضافية والمتميزة المطالبة بالعناوين بدءًا من يوم الثلاثاء 2 أبريل.

أظهرت لعبة Immortals of Aveum (PS5) نتائج واعدة، لكن صيغة "إطلاق النار من منظور الشخص الأول باستخدام السحر بدلاً من الأسلحة" لم تحقق نجاحًا تجاريًا جيدًا. قوبلت اللعبة التي نشرتها EA بمراجعات متباينة، ومن المحتمل أن تاريخ إصدارها - الذي ينافس ألعابًا مثل Baldur's Gate III وArmored Core VI وStarfield - لم يساعد. أدى ذلك إلى قيام المطور المستقل Ascendant Studios بتسريح ما يقرب من نصف موظفيه بعد أسابيع قليلة من الإطلاق. ومع ذلك، على الرغم من آلياتها السلسة بشكل مثير للريبة والحشود المتناثرة للغاية، فقد أحببنا سينمائها وهجماتها السحرية القوية بشكل مرضي، لذلك قد يكون من المفيد التحقق من خالية من المخاطر من خلال اشتراكك.

تأخذ لعبة Minecraft Legends (PS5 / PS4) اللعبة الأكثر مبيعًا على الإطلاق وتحولها إلى لعبة حركة وإستراتيجية في الوقت الفعلي. في أسلوب الامتياز الممتلئ، يشكل اللاعبون تحالفات لهزيمة الخنازير الغازية من البعد السفلي. تتضمن اللعبة وضع قصة لاعب واحد ومتعدد اللاعبين لما يصل إلى ثمانية لاعبين.

Skul: The Hero Slayer (PS4) هي لعبة روجلايك كلاسيكية ثنائية الأبعاد ذات تمرير جانبي. أنت تلعب كهيكل عظمي يمكنه مبادلة الجماجم - وبالتالي القدرات - مع أعدائه القتلى. (مريحة!) تتيح لك اللعبة تحديد نوعين من القدرة وتشجع على التبديل السريع أثناء القتال.

بالإضافة إلى تلك الألعاب الثلاث، يمكن لجميع مشتركي PlayStation Plus الحصول على حزمة Overwatch 2 Mega Bundle الحصرية في أبريل. تتضمن الحزمة تسعة أشكال وخمس عمليات تخطي لمستوى Battle Pass. ستحتاج أولاً إلى تنزيل Overwatch 2 من متجر PlayStation، ومن المفترض أن تظهر الحزمة داخل اللعبة على الفور (سواء كنت لاعبًا جديدًا أو عائدًا).