أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن مراسلها بوقوع سلسلة غارات عنيفة تستهدف المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة.





وأعلن الجيش الإسرائيلي، قبل قليل، مقتل 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة التي وقعت أمس الأربعاء، وهي الحصيلة الأكبر من قتلى الجيش الإسرائيلي منذ هجوم كرم أبو سالم قبل نحو 10 أيام.



وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في شمالي قطاع غزة، وأصيب 3 جنود آخرين بجراح خطيرة ولم يذكر الإصابات الطفيفة.

وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي على الإنترنت أن القتلى الخمسة هم الرقيب بيتساليل ديفيد شاشوا والرقيب إيلان كوهين والرقيب دانيال هامو والرقيب غيلاد أريه بويم والمقدم روي بيت ياكوف، مشيرا إلى أنهم قتلوا في معارك شمال غزة أمس الأربعاء.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس مقتل 5 جنود وإصابة 15 آخرين، إصابات عدد منهم خطيرة، في اشتباكات في منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة.



وحسب مراسل "سكاي نيوز عربية" فإن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقات أولية في الحادث للتأكد من أن الجنود لم يصابوا بنيران صديقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الأربعاء، مقتل جندي خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة.



وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "معارك شرسة" تدور بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، في جباليا شمالي قطاع غزة.



وبمقتل هؤلاء الجنود الخمسة، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 626 قتيلا، بين ضابط وجندي.

يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما لا يقل عن 13 جنديا إسرائيليا أصيبوا في معارك بقطاع غزة، الثلاثاء، من بينهم 4 "جروحهم خطيرة".



وبلغ عدد الإصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، نحو 3500 جريح بمختلف الإصابات.