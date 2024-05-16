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الخميس 16 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسي يشارك اليوم في الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد في مدينة المنامة بالبحرين.

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اقتصادي بحريني: أهم اهداف قمة البحرين القدرة علي تحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة في الدول العربية

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المستشار جمال رشدي: أزمة السودان على أجندة قمة البحرين وتناولها الأمين العام للجامعة العربية في كلمتة



 كان المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،  صرح بأن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف المستشار د. أحمد فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.

كما ستتناول القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك.

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