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متحدث الرئاسة : القمة العربية تأتي في توقيت ومرحلة في غاية الدقة سلسلة غارات عنيفة تستهدف المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا
الخميس 16 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 5 جنود وإصابة 16 آخرين في تفجير مبنى في منطقة جباليا.

 

وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا

 

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجنود الإسرائيليون الخمسة قتلوا عن طريق الخطأ بعد إطلاق دبابتين النار على مبنى كانوا فيه وسط مخيم جباليا.

إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق قذائف من لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن إعلام إسرائيلي، بدوي صفارات الإنذار في بلدات عدة في الجليل الأعلى بعد اشتباه بتسلل مسيرة وإطلاق قذائف من لبنان.

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