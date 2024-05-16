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الخميس 16 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الخميس 16 مايو 2024 والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد اليوم الخميس، الموافق 16 مايو 2024، اقامة العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والقارية، ليكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي دسم.

حيث تقام الليلة مباريات ساخنة في مسابقة الدوري السعودي والمصري والإسباني، ويأتي علي رأسها مواجهة برشلونة مع ألميريا، ومواجهة اتحاد جدة مع الخليج.

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الأهلي يتراجع .. ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سيراميكا

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تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة الخليج بالدوري السعودي اليوم

وتعرض بوابة الوفد مواعيد مباريات اليوم الخميس كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 
البنك الأهلي x المصري البورسعيدي – 07:00 بتوقيت السعودية – ‎OnTime Sports‎.

إنبي x مودرن فيوتشر – 07:00 بتوقيت السعودية – ‎OnTime Sports‎.


مباريات اليوم في الدوري السعودي

الطائي x الفتح – 06:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.


الخليج x الاتحاد – 09:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.

الوحدة x الرائد- 09:00 بتوقيت السعودية – SSC HD.


مباريات اليوم في الدوري الإسباني

لاس بالماس x ريال بيتيس – 08:30 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 3.

ألميريا x برشلونة – 10:30 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 1.

ريال سوسيداد x فالنسيا – 11:00 بتوقيت السعودية – beIN Sports HD 3.. 

 

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