ByteDance ليس لديه أي نية لبيع TikTok في الولايات المتحدة

مستقبل TikTok غير واضح في الولايات المتحدة، حيث تفكر البلاد في حظر التطبيق ما لم تنفصل عن شركتها الأم ByteDance الصينية. ومع ذلك، فإن Zhang Yiming – مؤسس ByteDance والمساهم الرئيسي – يقاوم أي بيع محتمل لمنصة الفيديو القصير، حسبما أفاد Caixin.

وفي حالة الموافقة عليه، فإن مشروع القانون سيمنح TikTok 180 يومًا للتفرع بعيدًا عن ByteDance أو مغادرة السوق الأمريكية. وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر، لكن سيتعين عليه التصويت عليه من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يصبح قانونا.

وعلى الرغم من الوضع، أخبرت مصادر قريبة من الأمر Caixin أن ByteDance لا تبحث عن مشترين محتملين، حيث تشك الشركة في إمكانية إبرام صفقة في الوقت المناسب.

وقالت المصادر إن الشركة تنظر بالفعل إلى شروط مشروع القانون الأمريكي على أنها تعادل الحظر. ولإتمام عملية البيع، ستحتاج الصفقة إلى الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية الصينية، وهو أمر غير مرجح، وفقًا لخبراء قانونيين.

وفي أسوأ السيناريوهات، قد تضطر TikTok إلى التخلي عن السوق الأمريكية، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في قيمة ByteDance بالإضافة إلى زيادة ضغط المستثمرين.

اعتبارًا من أبريل 2023، كان لدى TikTok أكثر من 116.5 مليون مستخدم نشط في الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق - وهي الفئة السكانية الإعلانية المستهدفة. ويمثل هذا أكبر سوق للتطبيقات في جميع أنحاء العالم، تليها إندونيسيا بـ 113 مليون مستخدم والبرازيل بـ 84.1 مليون مستخدم.

قد يكون موقف ByteDance بمثابة تحذير للشركات الأخرى التي لها علاقات صينية والتي تعمل في الولايات المتحدة، حيث قد تجد صعوبة في اتباع قوانين البلاد.

وفي جنوب شرق آسيا، خضع TikTok أيضًا للتدقيق من الجهات التنظيمية المحلية. وفي العام الماضي، أصدرت إندونيسيا قواعد التجارة الاجتماعية التي أدت إلى الإغلاق المؤقت لمتجر TikTok، بينما قال مسؤول حكومي ماليزي إن جهود TikTok لاتباع القوانين المحلية كانت "غير مرضية".