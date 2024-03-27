خبير اقتصادي: مصر على أعتاب الاستقرار بعد إنهاء السوق الموازي للدولار

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن التوجيهات الرئاسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام يأتي في سياق الحديث عن الموازنة العامة للدولة التي ستبدأ في شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن الدولة تعمل للحفاظ على الثبات الكلي لمؤشرات الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار واستدامته من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية.

الفترة الماضية شهدت جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة

أضاف البهواشي، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت جذب رؤوس أموال مباشرة وغير مباشرة مكنت القيادة السياسية وصانع القرار على المناورة واتخاذ قرارت تحافط على الاقتصاد، خاصة بعد القضاء على السوق السوداء الخاصة بالدولار، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر العملة الرسمي حقق الكثير من الإيجابيات ولكنه سبب أيضا عبء على الموازنة العامة للدولة ورغم ذلك أولويات الدولة هي المواطن من خلال الحفاظ على مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد الانفاق وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم.

نحن على أعتاب الاستقرار التام خاصة بعد إنهاء السوق الموازي على الدولار

كما تابع الخبير الاقتصادي، أننا على أعتاب الاستقرار التام، خاصة بعد إنهاء السوق الموازي على الدولار وإتاحته في البنوك المصرية أمام المستفيدين الحقيقيين، وخطوة الإفراج عن السلع من الجمارك وإتاحتها في الأسواق وجميعها سياسات إصلاحية تعمل للحفاظ على الاقتصاد.

جدير بالذكر أن بوابة الوفد الالكترونية تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، بشأن تحرير سعر الصرف ورفع قيمة الفائدة 6%، وأيضًا في ضوء الأحداث الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملة الخضراء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.71 للشراء و47.85 للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.75 للشراء و47.85 للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو

47.73 للشراء و47.83 للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.73 للشراء و47.83 للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.90 للشراء و48.00 للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.73 للشراء و47.83 للبيع.