سعر الدولار صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة والسوق السوداء

سعر الدولار اليوم الأحد.. شهد سعر الدولار خلال مستهل التداولات اليوم الأحد في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا، وكذلك في جميع البنوك من البنوك الحكومية والخاصة وكذلك السوق السوداء، وتم تسجيل سعر الدولار عند نفس مستوى آخر ارتفاع له خلال تعاملات «بيع وشراء» أمس الثلاثاء.

ويأتي هذا الاستقرار بعد 3 أسابيع من قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أو تعويم الجنيه في 6 مارس 2024، ويعد هذا الارتفاع الأول لسعر الدولار بعد تعويم الجنيه، سواء في البنوك أو السوق الموازية.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر صرف الدولار اليوم الاحد بداية التعاملات الصباحية، وجاءت سعره على النحو الاتي:

سعر الدولار صباح اليوم الاحد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 مارس في البنك المركزي المصري

سعر الدولار استقرر الآن في البنك المركزي عند :47.72 جنيه للشراء مقابل 47.82 جنيه.للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الآن في البنوك الحكومية والخاصة

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك الأهلي استقرار عند: 47.73 جنيه للشراء، مقابل 47.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك مصر استقرار عند: 47.45 جنيه للشراء، مقابل 47.45 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة استقرار عند: 47.95 جنيه للشراء، مقابل 46.85 جنيه للبيع.

استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك التجاري الدولي استقرار عند: 47.73 جنيه للشراء، مقابل 47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في السوق الموازية في السوق السواء سجل: 47.98 جنيه للشراء، و47.98 جنيه للبيع.

تأثيرات قرارات البنك المركزي على سعر الدولار

اتخذ البنك المركزي المصري مؤخرًا قرارات هامة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة بنسبة 6% وذلك بهدف معالجة بعض التحديات الاقتصادية، مثل نقص الدولارات وارتفاع معدلات التضخم.

نتائج تعويم الجنيه أمام سعر الدولار

بعد قرار البنك المركزي زيادة كمية تدفقات الدولارات ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تساهم قرارات البنك المركزي في زيادة تدفقات الدولارات إلى البنوك المصرية، يرجع ذلك إلى عدة عوامل التالية:

1- تحرير سعر صرف الجنيه أصبح سعر صرف الجنيه أكثر مرونة، مما قد يجذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية مُربحة.

2- رفع سعر الفائدة: أصبح الاستثمار في الجنيه المصري أكثر جاذبية، مما قد يشجع على تحويل بعض الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالجنيه.

3- زيادة الاحتياطات الأجنبية: سيصبح لدى مصر احتياطات أجنبية أكبر، مما يمكنها من تمويل وارداتها من السلع والخدمات بشكل أفضل.

4- خلق فرص عمل أفضل بسبب زيادة الاستثمارات الجديدة في البلاد.