طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس ونيوزيلندا

أسندت الإدارة التحكيمية لمباراة تونس ونيوزيلندا إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة أحمد الغندور والمقرر لها ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية التي تستضيفها القاهرة.

ويتقابل منتخبا تونس ونيوزيلندا مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في إطار المنافسة على المركز الثالث والرابع من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان منتخب تونس قد خسر أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح بينما خسر نيوزيلندا بهدف أمام المنتخب المصري.

ومن المقرر أن يدير مباراة تونس ونيوزيلندا أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي والحكم الرابع إبراهيم نور الدين، وعلى تقنية الفيديو كل من طارق مجدي، وعمرو الشناوي.

يذكر أن منتخب مصر يواجه كرواتيا مساء الأربعاء في نهائي كأس عاصمة مصر في تمام العاشرة مساء.