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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كهربا يكشف دوره في انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، دوره في انتقال إمام عاشور إلى صفوف القلعة الحمراء.

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كهربا يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

ويرتبط كهربا وإمام عاشور بعلاقة صداقة قوية، جعل البعض يعتقد أن كهربا هو حجز الزاوية في انتقال عاشور إلى النادي الأهلي. 

وقال كهربا في تصريحات تليفيونية " إمام عاشور كان يأخذ رأيي، وأي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي، لكن العامل النفسي مهم بسبب الضغط الذي سيتعرض له، أنا قلت له تنور النادي واللاعبين سيساعدوك، والآن هو أحسن لاعب في مصر".

وأضاف "لم يكن لي دور في انضمام إمام عاشور إل الأهلي، وأتمنى تواجد أحمد فتوح معي في الأهلي ولكن هو يحب الزمالك جدًا، ولا يوجد شيء بعيد عن ربنا". 

وأتم "إمام عاشور يفعل أمورًا كثيرة في الملعب، هو لاعب كبير وكلنا نُساعده على النجاح وسيفعل كل شيء مع النادي وسيفوز ببطولات كثيرة، ومنذ أن انضم للفريق والكل أحبه".

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