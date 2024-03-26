مفاجأة صحية تجبرك على شرب عصير الموز بالفراولة بعد الإفطار في رمضان

عصير الموز بالفراولة من ألذ المشروبات التي يعشق الكثيرون تناولها، فإلى جانب مذاقه الرائع إلا أنه غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تفيد الصحة، كما أنه مصدر حيوية وسكريات وطاقة للجسم.

فوائد عصير الموز بالفراولة

ووفقًا لما ذكره موقع لايف سترونج الطبي، يحتوي عصير الموز بالفراولة على فيتامين سي المعزز لجهاز المناعة، والكالسيوم المقوي للأعصاب والعظام، مما يقي من تكرار الإصابة بنزلات البرد خاصة أثناء صيام رمضان، بالإضافة إلى أنه مضاد اكسدة ويلعب دورًا مهمًا في شفاء والتئام التهابات الجسم والجروح.

فوائد عصير الموز بالفراولة

كما يعمل على إمداد الجسم بالسكريات الصحية الطبيعيه المعتدلة كبديل للحلويات التي نشتهيها جميعًا بعد الإفطار، ويحتوي على الكالسيوم لتقوية الأعصاب والشعور بالنشاط والحيوية بعد الإفطار، كما يحسن من ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم.

في الوقت نفسه يساعد عصير الموز بالفراولة على تنظيم عملية الهضم بعد الإفطار وسهولة الامتصا السليم للطعام والمشروبات والاستفادة منها، فضلًا عن أن الموز بشكل خاص يحتوي على الألياف التي التي تعزز صحة الأمعاء ووأدائها الوظيفي، كما تنظم عملية الأيض، وتعزز طاقة الجسم وتنعشه بعد الإفطار، نظرًا لإحتوائه على حمض الفوليك الغنى والصحى والمفيد للجسم

أما الفراولة فهي تعزز بشكل خاص قوة الجسم وزيادة حدة نشاطه لسكرياتها الطبيعية المفيدة، لذا ينصح تناول هذا الخليط بعد الإفطار للشعور بالنشاط والحيوية دون إسراف متعمد حفاظًا على فوائده الصحية.

على صعيد آخر، يوصي الأطباء بتناول مشروب الموز باللبن في رمضان وبالأخص بعد الإفطار مباشرة، نظرًا لأن الموز أبرز الفواكه التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بعد ساعات الصيام الطويلة.

فوائد الموز باللبن في رمضان

ووفقا لما نشره موقع كيورا الطبي، يحتوي مشروب الموز باللبن على كم كبير من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، لذا فإن تناوله بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان بنصف ساعة، قد يمد الجسم بالطاقة اللازمة ويمنع الشعور بالخمول بعد تناول الافطار، كما يمد الجسم بالفركتوز والسكر الطبيعي الذي يعزز من الطاقة والانتباه والتركيز.

كما يعزز الموز باللبن ترطيب الجسم ويمنع الإصابة بالجفاف،كما يعزز من نضارة الجسم وقوته، ولكن يفضل تناوله دون إضافة السكر الأبيض واستبداله بالعسل، لأنه يعزز من نسب البوتاسيوم في الجسم فضلا عن أنه مشبع لأنه غني بالألياف الصحية كما يحتوي على فيتامينات عالية تعزز من طاقة الجسم بعد الافطار