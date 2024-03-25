تعرف على خطوات وأماكن وأسعار بطاقة الرقم القومي

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن طريق بسيطة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث إن رسوم استخراج البطاقة العادية تعتبر 50 جنيها، ولا يتم فرض أي زيادات، كما وفرت وزارة الداخلية إمكانية الحصول على بطاقة الرقم القومي من خلال الخط الساخن، وذلك خلال 24 ساعة فقط.

تنوعت تكلفة استخراج الرقم القومي، وبلغ سعر استخراج بطاقة الرقم القومي بشكل «فوري» 800 جنيه من خلال المركز النموذجي «سيارة صديقة للبيئة بمواصفات خاصة» بـ 5 أماكن في القاهرة والجيزة.ط

وأصبح استخراج بطاقة الرقم القومي في 2024 أكثر سهولة ويسرًا من ذي قبل، حيث يمكن استخراج البطاقة الشخصية «الرقم القومي» أو أي إصدارات خاصة بقطاع الأحوال المدنية في دقائق، أو في 20 دقيقة فقط من خلال خدمة «أحوال إكسبريس» المنتشرة في الميادين والمولات الشهيرة.



تستعرض الوفد فى السطور التالية، الأسعار الجديدة لاستمارات الرقم القومي، وأماكن استخراجها في أسرع وقت وكذلك التكلفة.



موقع الأحوال المدنية

هناك إصدارات تُطلب من الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأحوال المدنية.

هناك إصدارات تنتج من الخطوط الساخنة (الرقم المختصر) للقطاع وهى 16582 وتسلم بالبريد خلال 24 ساعة بالقاهرة وخلال 72 ساعة خارج القاهرة.- إصدارات تنتج من خلال الرقم المختصر للقطاع 15340 و 15341 وتسلم في نفس اليوم.

توفر وزارة الداخلية خدمة تصوير المواطن بمنزله وإصدار بطاقة الرقم القومي في اليوم نفسه.

أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

فئة فورية من السيارة النموذجية وتسلم بشكل فوري، سعر النموذج 800 جنيه.

فئة VIP إكسبريس تسلم خلال 30 دقيقة، سعر النموذج العادي 515 جنيها.

فئة خاصة بـ 175 جنيها، يتم استلام البطاقة خلال 24 ساعة.

عاجلة بـ 125 جنيها، يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام من تسلمها.

عادية بـ 50 جنيها، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تسليمها.



أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

1- الاستخراج من مكاتب السجل المدني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

2- الاستخراج من خلال ماكينات السجل المدني الذكية والمراكز النموذجية.

3- الاستخراج من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

4- الاستخراج من المولات.

5- السيارات المتنقلة.

6- الاستخراج من أحوال إكسبريس.

7- الاستخراج من السيارات النموذجية.

8- الاتصال بالخطوط الساخنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي القديمة (في حالة تجديد البطاقة).

2- صورة من شهادة الميلاد (في حالة استخراج البطاقة لأول مرة).

3- صورة من مستند إثبات محل الإقامة.

4- صورة من مستند إثبات المهنة.





شروط استخراج بطاقة الرقم القومي 2024