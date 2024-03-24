خبراء تغذية يكشفون القواعد الأساسية لإنقاص الوزن| ابتعد عن القهوة

يعاني الملايين من الأشخاص على كوكبنا من الوزن الزائد كل عام، وفي معظم الحالات يتم خسارة هذه المعارك من الممكن أن يكون هذا بسبب عدم الامتثال لبعض القوانين الأساسية.





قواعد أساسية لإنقاص الوزن

الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

اختر دائمًا طريقة مستدامة لإنقاص الوزن وهذا يعني اتباع نظام غذائي مقترن بالتمارين الرياضية يمكنك اتباعه لمدة 5 سنوات على الأقل، وإذا تم تصميم النظام الغذائي لعدة أشهر أو حتى سنة ونصف، فيمكنك رفضه بأمان حتى لو فقدت الوزن، فإن الوزن سيعود بسرعة.



مبدأ الاستدامة

لا تتوقع أن تفقد 30% أو 40% من وزن جسمك خلال عام واحد، ولا ينبغي أن تكون الحركة إلى الأمام مفاجئة جدًا، بل يجب أن تكون ثابتة ومن الناحية المثالية، كل عام سوف تفقد الوزن بنسبة 10٪. في هذه الحالة، هناك فرصة أكبر لعدم إرجاع الكيلوغرامات المفقودة.



المنتجات المناسبة

ابدأ يومك بالفواكه الطازجة أو المكسرات بدلاً من الشاي أو القهوة أو التوابل ويُفضل تناول وجبة إفطار ساخنة محلية الصنع على أنواع مختلفة من الحبوب والعصائر واستخدم الشربات والفاكهة كوجبة خفيفة في منتصف النهار وتأكد من تضمين الدخن والأرز البني في نظامك الغذائي، ولا ترفض الوجبات الخفيفة محلية الصنع، وتناول العشاء قبل ساعتين أو ثلاث ساعات من النوم (في موعد لا يتجاوز 21.00).



احصل على 30 دقيقة على الأقل يوميًا أو ثلاث ساعات أسبوعيًا للقيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة البدنية، بما في ذلك تدريبات القوة والتمارين الهوائية وتمارين التمدد واليوغا مناسبة أيضًا لهذا الغرض.



النوم والراحة

بدون الراحة الكافية، من غير المرجح أن يكون فقدان الوزن ممكنا، وإذا قمت بإرهاق نفسك، فإنك تدفع جسمك إلى ما هو أبعد من قدرته على التعافي، مما يتعارض مع جهودك لإنقاص الوزن لكل 30 دقيقة من الجلوس أمام الكمبيوتر، قف لمدة ثلاث دقائق.

من الناحية المثالية، يمكنك النوم لمدة 20-30 دقيقة خلال النهار ولا تنس تناول الطعام في الوقت المحدد وترطيب جسمك. ويكتب أن لا تشرب أكثر من كوبين من القهوة يوميا