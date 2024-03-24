حالات يكون فيها الوزن الزائد مفيدًا للصحة.. تعرف عليها

يمكن أن تكون زيادة الوزن، ميزة لصحة الإنسان وحياته - وهذا ما تؤكده الدراسات العلمية المختلفة.

يزيد من فرص طول العمر

توصل علماء أمريكيون من جامعة ميشيغان، الذين درسوا تأثير الوزن الزائد على الجسم، إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين لا يعانون من الدهون الزائدة الخطيرة يعيشون لفترة أطول من الأشخاص الذين يعانون من السمنة الحقيقية، وكذلك لفترة أطول من النحافة. وجد الباحثون أن وجود الدهون يطيل الوظائف الخلوية - الخلايا ذات المحتوى العالي من الدهون موجودة لفترة أطول من تلك التي يوجد فيها عدد قليل جدا من مكونات الدهون.

يساعد الجسم على مكافحة العدوى

يعتقد عدد من العلماء أن كمية معينة من الدهون ضرورية للجسم لمكافحة العدوى - تتطلب هذه العملية كمية كبيرة من الطاقة منها، التي يتم تضمين احتياطياتها في الدهون هذا الإصدار مدعوم بحقيقة أن صحة 20٪ من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن في حالة مثالية - لديهم نسبة منخفضة من الكوليسترول وسكر دم جيد وضغط دم صحي والسؤال هو، لماذا تحتاج إلى الدهون والوزن الزائد في صحة جيدة؟ لكن هناك حاجة إليها لسبب ما وعلى سبيل المثال، المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يدخلون المستشفى بسبب مرض معدي هم ضعف احتمال البقاء على قيد الحياة مثل الأشخاص الذين لا يعانون منه.

له تأثير إيجابي على حالة كبار السن

لا يساعد الكثير من الوزن الزائد الشخص على الحفاظ على جسمه في حالة جيدة بعد سن 55 عاما. وفقا للبيانات العلمية، في المتوسط، يعيش الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن المنخفض في سن الشيخوخة 15 عاما أطول من أولئك الذين لديهم وزن طبيعي أو يعانون من نقص فيه.

يحمي من تطور التصلب الضموري

يرتبط مؤشر كتلة الجسم المتزايد بحماية أقوى ضد تطور مرض عصبي حاد مثل ALS - التصلب الجانبي الضموري، مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية الحركية والموت في نهاية المطاف. تم العثور على دليل على ذلك في العديد من الدراسات، ولا يزال العلماء غير قادرين على فهم سبب عمل الوزن الزائد "كعلاج" للتصلب الضموري.

يقلل من خطر الوفاة بعد السكتة الدماغية

وفقا للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، يمكن أن يحمي الوزن الزائد من الموت بعد السكتة الدماغية، ويلعب أيضا دورا إيجابيا في بقاء الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى ويذكر الخبراء أن السمنة تزيد من فرصة البقاء على قيد الحياة بعد السكتة الدماغية بنسبة 46٪، ووجود وزن زائد صغير - بنسبة 15٪.