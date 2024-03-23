الأحد 24 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طرق طبيعية لإنقاص الوزن وتحسين الهضم فى شهر رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

يشهد شهر رمضان 2024 تغييرات في النظام الغذائي للكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن.

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للتعامل مع هذه المشكلات، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية لإنقاص الوزن وتحسين الهضم.


فوائد زيت القرفة

زيت القرفة يعتبر مفيدًا لإنقاص الوزن وتنظيم الهضم، حيث يحتوي على مواد مضادة للأكسدة والفيروسات والفطريات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل المغنسيوم والكالسيوم والألياف والحديد.


طرق استخدام زيت القرفة

- يمكن إضافة قطرتين من زيت القرفة إلى كوب من الماء الدافئ مع قليل من العسل في المساء للمساعدة في منع الرغبة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل.

- يمكن استنشاق بضع قطرات من الزيت على قطعة قطنية قبل تناول الوجبة لمنع الإفراط في تناول الطعام.


تحسين عملية الهضم

- زيت القرفة يساعد في تصحيح حالة الهضم عند إضافته إلى الماء الساخن أو الشاي أو السلطة، حيث يعمل كمضاد للأكسدة والبكتيريا والالتهابات.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكن للأشخاص التمتع بشهر رمضان بصحة جيدة والتحكم في وزنهم بشكل فعال.

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