متلازمة تململ الساقين.. أعراض حركية تزداد في الليل

متلازمة تململ الساقين هي اضطراب حسي حركي - الشخص لديه رغبة لا تقاوم في تحريك أطرافه.

على الجانب، يبدو أن متلازمة تململ الساقين هي انحراف غريب إلى حد ما، تزداد أعراضه خلال فترات الراحة أو الخمول، خاصة في المساء أو في الليل - في حين أن الناس لا يستطيعون النوم، فإنهم يريدون تحريك أرجلهم والخروج من السرير والمشي.

وعندما يحاول الشخص اتخاذ وضع بلا حراك، يحدث وخز وحكة في ساقيه، يجب خدشه بين الحين والآخر وكل هذا يمكن أن يكون مرهقا للغاية، ومؤلما في بعض الأحيان.

وفقا لأخصائيين من عيادة النوم في لندن، تحدث متلازمة تململ الساقين في كل عشرين شخصا تقريبا وغالبا ما يكون هذا الاضطراب وراثيا، ولكن يمكن أن يكون سببه أيضا نقص الحديد في الجسم أو الحمل.

يتم علاج متلازمة تململ الساقين في كثير من الحالات برفض القهوة والكحول وبعض الأدوية، بالإضافة إلى التمارين البدنية لتمدد العضلات وتدليك القدمين وفي بعض الحالات، يكون العلاج الطبي مطلوبا أيضا.

واحدة من أكثر العواقب غير السارة للمتلازمة هي اضطراب النوم، يضطر المرضى في بعض الأحيان إلى حل هذه المشكلة لفترة أطول من القضاء على المتلازمة نفسها ولكن هذا هو السبب في أن الأطباء ينصحون بعدم محاربة الساقين المضطربة من تلقاء أنفسهم، ولكن للذهاب إلى موعد مع طبيب أعصاب من أجل البدء في التصحيح في أقرب وقت ممكن ومنع الاضطرابات النومية الخطيرة.

تحتاج النساء أيضا إلى علاج هذه المتلازمة نظرا لحقيقة أن تطورها يرتبط بزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وبشكل عام، يمكن أن تكون متلازمة تململ الساقين مظهرا من مظاهر الأمراض المختلفة: من العصاب البسيط إلى أمراض الحبل الشوكي الخطيرة جدا، على سبيل المثال.