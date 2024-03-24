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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تكنولوجيا

مصطفى سليمان.. رهان مايكروسوفت الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

في أحدث تحوط قامت به مايكروسوفت ضد OpenAI، وبعد صفقتها مع ميسترال، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتعيين اثنين من المؤسسين ومجموعة من الموظفين في شركة Inflection AI، وهي شركة تقوم ببناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI). سيعمل المؤسسان المشاركان، مصطفى سليمان وكارين سيمونيان، الآن في Microsoft AI، وحدة "الذكاء الاصطناعي للمستهلك" الجديدة للشركة، حيث يتولى السيد سليمان منصب الرئيس التنفيذي والأخير كرئيس للعلماء. لقد فاجأت هذه الخطوة العديد من اللاعبين في الصناعة لما تنطوي عليه من أحداث داخل Inflection AI قبل التوظيف وما ينذر به حول خطة Microsoft مع قسم الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها.

نشأ سليمان في لندن وهو ابن سائق سيارة أجرة سوري وممرضة إنجليزية. التقى ديميس هاسابيس عندما كان يدرس في مدرسة للبنين؛ وقد شاركوا لاحقًا في تأسيس شركة أبحاث الذكاء الاصطناعي DeepMind. التحق السيد سليمان أخيرًا بكلية مانسفيلد في أكسفورد، لكنه ترك الدراسة عندما كان في التاسعة عشرة من عمره، وتابع فتراته مع خط مساعدة الشباب المسلم (الذي شارك في تأسيسه مع محمد ممداني)، كمسؤول سياسات مع عمدة لندن آنذاك كين ليفينجستون، ومع الشركة التي بدأها تسمى Reos Partners.

الجريدة الورقية