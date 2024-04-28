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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سامسون يضيف هدف الزمالك الثاني أمام دريمز

الزمالك يضيف الهدف
الزمالك يضيف الهدف الثاني

أحرز الزمالك الهدف الثاني أمام دريمز لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الأبيض في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد بابا يارا بكوماسي.

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المثلوثي يضع هدف الزمالك الأول أمام دريمز

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سامسون يضيف هدف الزمالك الثاني أمام دريمز

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سجل سامسون مهاجم الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة فتوح لشلبي الذي يرسلها إلى المهاجم البنيني ليسددها أرضية زاحفة في شباك دريمز.

تشكيل الزمالك أمام دريمز: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري – سامسون أكينيولا.

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