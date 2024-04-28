نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى، إستمراراُ لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

ضبط 440 بندقية خرطوش و رشاش كلاش



حيث تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش و رشاش كلاش و77طلقة عيار 54 مم وهاتف للإتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على عدد (2) فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

قوات حرس الحدود تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

قوات حرس الحدود تضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .



