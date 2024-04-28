الزمالك يتقدم على دريمز في شوط أول عنوانه تألق عواد

تقدم الزمالك على دريمز الغاني بهدفين نظيفين، بالشوط الأول على استاد بابا يارا بكوماسي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل حمزة المثلوثي مدافع الزمالك هدف الأبيض الأول في الدقيقة 12، ثم أحرز البنيني سامسون ثاني الأهداف في الدقيقة 27.

حاول الزمالك منذ بداية اللقاء الضغط على دريمز الذي كان حذرا من الاندفاع الهجومي، وحاول تسجيل الهدف في أكثر من مناسبة لكن الدفاع والحارس كان حاضرا ومتألقا.

وفي الدقيقة 12 نجح التونسي حمزة المثلوثي من تسجيل الهدف الأول لصالح الزمالك بعد كرة عرضية من زيزو عبر ركلة ركنية تصل للتونسي الذي يضعها في الشباك معلنا هدف الأبيض الأول.

وحذر حكم مباراة الزمالك ودريمز محمد عواد من إضاعة الوقت بعدما تأخر قليلا في إرسال الكرة ليعتذر عواد للحكم.

واصل لاعبو الزمالك الضغط لتسجيل هدف آخر في أكثر من فرصة لكن دفاع دريمز ظل متماسكا.

الدقيقة 26 تمريرة خاطئة من دونجا تتحول لفرصة حقيقية لدريمز لكن يسدها مهاجم الفريق الغاني فوق المرمى في أخطر فرص دريمز.

قبل أن يرد الزمالك ويسجل سامسون مهاجم الزمالك الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة فتوح لشلبي الذي يرسلها إلى المهاجم البنيني ليسددها أرضية زاحفة في شباك دريمز.

حاول لاعبو دريمز الضغط على الزمالك من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق وفي فرصة خطيرة للفريق الغاني تسديدة من أنطوي يتصدى لها عواد الذي أغلق زاوية التسديد عليه قبل ان ترتد له ويسددها مجددا لكن يمسكها عواد بسهولة بالدقيقة 35.

بعدها محاولة جديدة من لاعبي دريمز بعد تبادل تمريرات تصل إلى أنطوي ليمررها لزميله بواتينج لأنطوي مجددا لكن يضعها فوق مرمى الزمالك.

شهدت الدقيقة 36 سقوط زياد كمال على الأرض بعد إصابته في الأنف ليخرج من الملعب لتلقي العلاج قبل أن يعود بشكل طبيعي.

وقبل نهاية الشوط فرصة خطيرة لدريمز وتسديدة من بواتينج أمام المرمى لكن يتألق عواد قبل أن ترتد لعبدالعزيز عيسى الذي يسددها ببراعة لكن تمر بجوار القائم.