مشاكل النوم علامة تحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول

تظهر الأبحاث أن مشاكل النوم شائعة بين الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بشكل خطير.

ارتفاع نسبة الكوليسترول يعني وجود فائض من المواد الدهنية في الدم، ويزداد خطر الإصابة بهذه المشكلة حسب العمر أو الوزن الزائد أو ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، ووفقا للباحث دون غرانت، فإن الأعراض التحذيرية لارتفاع نسبة الكوليسترول قد تكون مشاكل في النوم (على وجه التحديد، صعوبة النوم).

علاقة النوم بارتفاع الكوليسترول

وجد أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة لمستويات عالية من الكوليسترول LDL، وهو الكولسترول السيئ.

ويقول الخبير إنه ليس من الواضح تماما ما هو السبب وما هو التأثير في هذه الحالة. ولكن بالنظر إلى العلاقة بين مشاكل النوم السيئة وارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم، أو النوم المضطرب، أو الاستيقاظ مبكرًا قد يستفيدون من فحص الدم لتحديد مستويات الكوليسترول لديهم.

من المهم أن تتذكر أنه قد لا تكون هناك أي أعراض محددة تحذر من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بالنسبة لكثير من الناس، العلامة الأولى لهذه المشكلة هي نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

واختبار الدم هو الطريقة الأكثر دقة المتاحة للكشف عن ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم.