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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رودريجو: البرازيل تشبه ريال مدريد في عقلية الفوز وعدم تقبل الخسارة

رودريجو
رودريجو

أكد البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب السيلساو، أن هناك تشابه بين الملكي ومنتخب البرازيل في عدم تقبل الخسارة والإصرار على تحقيق الفوز.

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وأشار رودريجو في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية، بأنه يتمنى ألا يكون لعبه لريال مدريد يؤثر عليه خلال مباراة مع منتخب بلاده.
وتابع: "لا يمكنني تقبل الخسارة أبدًا، فهذه عقلية ريال مدريد والمنتخب الوطني".
وأكمل: "أفكر دائمًا في الفوز، لإرضاء الجماهير البرازيلية وريال مدريد".
وحقق رودريجو عدد من الألقاب مع ريال مدريد خلال تواجده مع الملكي، حيث توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

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