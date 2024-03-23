ريال مدريد يُخطط للتعاقد مع أرنولد من ليفربول

يبحث مجلس إدارة ريال مدريد عن التعاقد مع الدولي الإنجليزي ألكسندر أرنولد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ومن المقرر أن ينتهي عقد أرنولد مع ليفربول مع نهاية الموسم المقبل، مما يجعل هناك رغبة لدي ليفربول في الاستفادة ماليًا من اللاعب، حيث تخشى إدارة الريدز من رحيل الإنجليزي مجانًا في صيف 2025.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، عن أن هناك رغبة قوية لدي فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بشأن التعاقد مع أرنولد لتدعيم خط الخلفي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن أرنولد سيبدأ التفكير في الرحيل عن ليفربول، خاصة وأن هناك عددًا من العروض الأوروبية الكبيرة المعروضة على اللاعب الإنجليزي.

وأشارت إلى أن أندية إنجليزية وفرنسية وإسبانية مهتمة للغاية بالتعاقد مع أرنولد خلال الفترة المقبلة.

وكان أرنولد قد توج بعدد من الألقاب المحلية والقارية مع ليفربول، حيث توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.