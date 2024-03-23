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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لابورتا: علاقة برشلونة وريال مدريد ليست جيدة بسبب قضية نيجريرا وقناة الملكي

لابورتا، رئيس برشلونة
لابورتا، رئيس برشلونة الإسباني

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، على أن علاقة البارسا وريال مدريد ليست جيدة خلال الفترة الحالية.

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وأشار لابورتا إلى أن قضية نيجريرا هي التي تسببت في تدهور العلاقة بين الملكي والبارسا.

تصريحات لابورتا

تحدث لابورتا في تصريحات خلال حوار بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، حيث قال: "بالتأكيد، العلاقة بين برشلونة وريال مدريد ليست جيدة، خاصة بعد قضية نيجريرا، بالإضافة إلى ما يفعلونه على قناتهم إنحراف في نفس الوقت".
وتابع: "ريال مدريد طالب بضرورة وجود تحقيق في القضية وليس هناك دليل على أي شيء ولن يكون".
وأردف: "خلال الفترة الماضية لم يتم إثبات أي شيء ضدنا، كل ما حدث أننا طلبنا استشارة فنية، لكنهم يحاولون اتهامنا بالتأثير على الحكم والعكس هو الصحيح".
الجدير بالذكر أن قناة ريال مدريد تقوم بمهاجمة حكام الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي قبل وبعد كل مباراة لبرشلونة.

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