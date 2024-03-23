شاهد.. كيف ألتقى زين الدين زيدان بلفورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد ؟

بعد اكثر من الف يوم على أستقالته من تدريب فريقه المفضل ريال مدريد عاد النجم الفرنسي زين الدين زيدان الى نادي ريال مدريد ظهر اليوم الى ملعب سانتياجو بيرنابيو للمرة الأولى في زيارة لاداء مباراة ودية للأساطير .

وكان زين الدين زيدان قد أستقال من تدريب ريال مدريد في نهاية موسم 2020 / 2021ر بعد ما وصفه بعدم التقدير الذي وجده من أدارة ريال مدريد للمدير الفني الفرنسي والاعب الأسطوري لريال مدريد ولذلك فأن كل عشاق ريال مدريد كانوا ينتظرون اللحظة التي يعود فيها زين الدين زيدان ولو كزائر لملعب سانتياجو بيرنابيو وكيف ستكون مقابلته مع فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد .

وكانت المقابلة بين الثنائي زيدان و فلورينتينو بيريز ودية للغاية حيث أبتسم الطرفين وعانقا بعضهما البعض في لقطة توضح الحميمية بين الطرفين اللذين كانا مهندسين لفترة ذهبية حقق خلالها ريال مدريد لقب دوري أبطال اوربا ثلاث مرات متتالية .

ويعد المستقبل المهني لزين الدين زيدان محل تعليقات كثيرة وعلامات أستفهام حيث اكدت شائعات توليه قيادة اليوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني الى جانب اعلانه اكثر من مرة رغبته في قيادة منتخب فرنسا عقب انتهاء حقبة المدير الفني الحالي ديديه ديشامب .