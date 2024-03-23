التحقيق مع عصابة سرقة السيارات في دار السلام

تباشر النيابة المختصة، التحقيق مع متهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً لسرقة السيارات في منطقة دار السلام.

في وقت سابق، أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وإعترفوا بإرتكاب (7) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عملائهما "سيىء النية" (3أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") تم ضبطهم وبحوزتهم (3 إسطوانات أكسجين تستخدم فى طمس وتغيير أرقام الأجزاء الجوهرية بالسيارات).

تأجيل محاكمة صاحب مقهى لاستعراضه القوة والعنف مع شقيقين وقتل أحدهم بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم «إبراهيم ع ا» صاحب مقهي، استعرض القوة والعنف أمام المجني عليهما «أحمد ع ع وعلى ع ع» وأهالي منطقة عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية وذلك لتروعيهم وتخويفهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتهديدهم باستخدام القوة والعنف حال كونه حاملا لسلاح ناري «بندقية آلية» بأن قام بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية قبل الأهالي المتواجدين وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهما والأهالي قاطني المنطقة محل الواقعة وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

أضاف أمر الإحالة، أنه وقعت بناء على تلك الجريمة قتل عمدا المجني عليه الثانى وذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت اليه على قتله وأعد سلاحًا نارياً «بندقية آلية» وترصد له في الطريق الموصل إلى مسكنه حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث به عدة إصابات والتي أودت بحياته.

كما أحرز المتهم سلاحا ناريا «بندقية آلية»، مما لا يجوز الترخيص إحرازها أو حيازتها، وأحرز ذخيرة كما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه.