تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للأشهر الثلاث المقبلة

بدأت وزارة المالية،يوم الأحد من الاسبوع الجاري صرف مرتبات شهر يونيو الجاري لجميع العاملين بالدولة، مع استمرار الصرف حتى اليوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024 تخفيفًا عن كاهل المواطن المصري، وبمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023- 2024م.

بعد تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بحيث تكون قبل عيد الأضحى 2024 كان من اللازم أن يتم كذلك تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 حتى لا يتأثر العاملين والموظفين من طول الفترة الزمنية بين صرف الراتبين.

تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والموعد الرسمي لصرفه

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بالفعل وزارة المالية أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث تبدأ من 18 يوليو 2024 وتكون متاحة في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

كذلك الحال بالنسبة لمرتبات أغسطس حيث تم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بحيث تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية بداية من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات ايام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وبالفعل يتم أيضا تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ويكون بداية من 22 سبتمبر وعلى مدار الأيام التالية متاحًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2024.

صرف مرتبات شهر يونيو 2024

مع العلم أن مرتبات يونيو 2024 ما زال متاح في ماكينات الصرف الآلي بعد تبكيره صرفه والذي بدأ من يوم 7 في الشهر ذاته وذلك بمناسبة السنة المالية 2023/2024 من جانب، ومن جانب آخر كي يستفيد به المواطنين قبل عيد الأضحى 2024.

حيث يوافق عيد الأضحى 2024 الأحد 16 يونيو وتكون إجازته الرسمية مدفوعة الأجر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وتستغرق الإجازة كاملة بالعطلات الأسبوعية 9 أيام كاملة متصلة.