سعر فستان سلمى أبو ضيف في حفل زفافها وعقد القران.. رقم صادم (شاهد)

أعربت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف عن سعادتها بعقد قرانها وزواجها من حب عمرها رجل الأعمال السويسري إدريس عبد العزيز، حيث نشرت مجموعة صور تجمعهما من حفل الزفاف عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وأرفقتها بأول تعليق على زواجها قائلة: "أمس كان أهم يوم في حياتي، حيث تزوجت من رجل أحلامي".

سعر فستان سلمى أبو ضيف في عقد قرانها

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة رقيقة وناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض ساحر بتوقيع مصمم الأزياء زهير مراد، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، فيما نسقت عليه شال شيفون شفاف، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

كما وضعت سلمى مكياجًا هادئًا بلمسات أنامل بمكياج ريهام خليفة، يتناغم مع إطلالتها، كما اعتمدت تصفيفة شعر مميزة على يد مصفف الشعرأحمد منير، حيث رفعت خصلاته كعكة أنيقة أبرزت جمال ورقة ملامحها.

وإلى جانب فستان عقد القران، طلت سلمى أيضًا بفستان أبيض قصير ولافت أثناء احتفالها بالزفاف وسط أصدقائها ونجوم الوسط الفني، والذي جاء من تصميم نفسيكا سكورتي، وبلغ سعره 4400 دولار، ما يعادل 209927 جنيه مصري.

عقد قران سلمى أبو ضيف

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعقد قرانها على خطيبها إدريس عبدالعزيز، وهو شاب من خارج الوسط الفني، وجاء ذلك في منزلها بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

حرصت شقيقة سلمى أبو ضيف على مشاركة الجمهور بلقطات من عقد القران لحظة بلحظة، من خلال نشرها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت سلمى أبو ضيف بإطلالة رقيقة وناعمة، حيث ارتدت فستان أبيض ساحر، مكشوف الأكمام وذا فتحة صدر جريئة، فيما نسقت عليه شال شيفون شفاف، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق، كما وضعت مكياجًا هادئًا يتناغم مع إطلالتها، كما اعتمدت تصفيفة شعر مميزة ورفعت خصلاته كعكة أنيقة أبرزت جمال ورقة ملامحها.

سلمى أبو ضيف تعلن خطبوتها من شاب خارج الوسط الفني: لقد تزوجت

وأعلنت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف يوم 15 مايو الماضي، خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني يُدعى إدريس عبدالعزيز، وذلك أثناء تواجدها خارج مصر، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات توثق لحظة عرضه طلب الزواج منها، من خلال خاصية القصص المصور "ستوري" عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت سلمى أبو ضيف في الفيديو وهي ترتدي خاتم الزواج والسعادة تغمرها قائلة: "لقد تزوجت"، ثم احتضنت زوجها ودموع الفرحة في عينيها، كما نشرت صورة رومانسية وهو يحتضنها وعلقت عليها قائلة: "زوجي".