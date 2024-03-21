Spotify تطلق Miniplayer لمستخدمي سطح المكتب

أضافت Spotify مشغل Miniplayer الذي طال انتظاره إلى تطبيق سطح المكتب الخاص بها، مما يتيح لك الوصول السريع إلى التشغيل بينما يحررك للتركيز على أشياء أخرى. تتيح لك النافذة العائمة التي يمكن تغيير حجمها التحكم في الصوت، بما في ذلك تغيير المسارات واختيار قوائم التشغيل وتعديل مستوى الصوت. وتقول الشركة إن الميزة بدأت بالفعل في طرحها لمشتركي Premium.

بمجرد أن يصبح متاحًا في تطبيقك، يمكنك تشغيل Spotify Desktop Miniplayer (اسمه الصحيح) من خلال النقر على مربع في الجانب الأيمن السفلي من التطبيق، على يمين عناصر التحكم في التشغيل القياسية. بعد النقر فوق ذلك، تظهر نافذة عائمة بجوار التطبيق الكامل.

يمكن أن يعمل المشغل المصغر الذي يمكن تغيير حجمه بنسبة عرض إلى ارتفاع مربعة، مما يجعله مثاليًا لمقاطع الفيديو؛ باعتباره شريطًا أرق، فهو يتطفل إلى الحد الأدنى ويوفر عناصر التحكم في التشغيل / الإيقاف المؤقت وتخطي المسار بجوار معلومات المسار الحالي وصورة الألبوم.

من المحتمل أن تلغي هذه الميزة الحاجة إلى تطبيقات الطرف الثالث (مثل Alfred Spotify Mini Player وLofi Spotify Mini Player وSpotMenu) لملء ما اعتبره بعض المستخدمين بمثابة إشراف كبير من خدمة البث. (حصل منشور مجتمع Spotify الذي طلب ذلك في عام 2019 على أكثر من 3000 تصويت مؤيد.) كان لدى Apple Music مشغل MiniPlayer مكافئ لنظامي التشغيل macOS وWindows على مر العصور. كما هو الحال في بعض الأحيان، استغرق Spotify وقته الجميل.

وصفت Spotify مشغل Miniplayer بأنه سيتم طرحه للمشتركين المميزين أولاً، مما يشير إلى أنه قد يصل في النهاية إلى المستخدمين في الخطة المجانية. إذا كنت مشتركًا في Premium، فابحث عن زر التبديل المربع الصغير الذي يظهر في الجزء السفلي الأيمن من تطبيق سطح المكتب بعد مرور وقت طويل.