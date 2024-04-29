أول رد من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي أمام دريمز

عبر حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق الكروي الأول بالنادي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني في نصف النهائي.

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وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "الحمد لله على نتيجة المباراة والتأهل للنهائي".

وتابع: "الجميع يتحدث عن أهمية المبارة من أول مباراة العودة، ووجدت اهتمام كبير من اللاعبين وغير طبيعي.

وكان الزمالك قد فاز على دريمز الغاني بنتيجة 3 – 0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب بابا يارا في غانا، ليتأهل لمواجهة نهضة بركان في النهائي الإفريقي.

وأكمل: "صعبنا التأهل على أنفسنا في القاهرة، واللاعبين ظهروا بشكل متميز والجميع يشيد بالأداء وما قدمه جوميز".

وأردف: "لاعبيو رجال وأبارك لهم على الفوز والتأهل إلى النهائي، متمنيًا التتويج باللقب الإفريقي".

وتابع: " شاهدنا المباراة واستمتعنا بما قدمه سامسون أكينيولا، هو لاعب لا يتحدث كثيرًا ويركز في التدريبات ونرى أنه قادر على العطاء أكثر وأكثر، ونثق في ما سيقدمه في الفترة القادمة، وننتظر منه الكثير واحساس اللاعبين بالمسؤولية هو سبب الفوز".

وأتم: "الضغوط قد تجعل اللاعب يخطئ في بعض الأمور، ولم نرى الأثر السلبي لمصطفى شلبي في المباراة ولكننا سنراجع تصرفه بعد المباراة وسنرى إذا كان هناك أي شئ خارج سيكون هناك مراجعة فورية للأمر".

واختتم: "لا نريد حروب ممنهجة على المجلس في الوقت الحالي وأتمنى من الجميع أن يقف في نفس الصف لتقوية الزمالك، ونحن في لحظة سعادة لجميع الزملكاوية".