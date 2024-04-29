التابعي: على الزمالك غلق ملف الكونفدرالية مؤقتاً والاستعداد للدوري

أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن انتصار الزمالك على دريمز الغاني أمر طبيعي للغاية في ظل الفوارق بين الناديين، مشيرا إلى أن مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض وضعه غير مستقر في الفترة الأخيرة ويعيش تحت ضغوط ويريد إيصال رسالة للجماهير بأنه موجود، واحتفاله لم يكن مُرتبا له، وكان يخرج ما بداخله فقط ولا يريد الإساءة لأحد.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه العريض على حساب مضيفه دريمز الغاني، بثلاثية دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على استاد بابا يارا بكوماسي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نهضة بركان المغربي في النهائي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت أشعر بالقلق على الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني، لكن الفريق قدم مستوى جيد في اللقاء وحقق مكسب كبير، وكل لاعب يجب أن يتحلى بالثقافة ويحترم تصرفاته، ومصطفى شلبي ليس من نوعية اللاعبين التي تثير المشكلات".

وأضاف: "أكرم توفيق لاعب قوي ومستواه يتطور عندما يشارك باستمرار، لكنه يقاتل في الملعب من أجل تقديم أفضل أداء، وكنت متأكد من مشاركة مصطفى شوبير في حراسة المرمى رغم بعض الأقاويل التي ذكرت أن الشناوي قد يلعب لقاء مازيمبي، وجماهير الأهلي قدموا ملحمة كبيرة واللاعبين كانوا على قدر المسئولية وربنا يكرمهم في النهائي ويحققوا البطولة".

وواصل: "لن نبالغ في المكسب على دريمز الغاني، والفوز شئ طبيعي بكل تأكيد، ولم يلفت نظري أي لاعب، حتى عبدالعزيز عيسى لا يصلح للأهلي أو الزمالك، وأي لاعب أجنبي ينضم للقطبين لابد أن يكون أفضل من العناصر الموجودين في الفريقين".

وأكمل: "على الزمالك الاستعداد الآن لمباريات الدوري وغلق الكونفدرالية، مع التحضير جيدا لنهضة بركان، خصوصا أن الوصول للنهائي ليس أقصى طموحاتنا، والتتويج باللقب هو الأمر المطلوب حاليا، والزمالك كسب أول مرة في غانا بثلاثية نظيفة، والأمور تسير معه جيدا في الكونفدرالية، وأطالب اللاعبين بضرورة اللعب بقوة من أجل الفوز باللقب".