زاهي حواس يكشف تفاصيل أضخم حفل زفاف في الأهرامات لرجل أعمال هندي(فيديو)

كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، تفاصيل أضخم حفل زفاف في الأهرامات، مشيرا إلى أن العريس أنفق خلال زيارته إلى مصر في حفل الزفاف الذي أقيم على مدار 4 أيام 3 ملايين دولار، ونقل رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر ولم يتعرضوا لإشكال واحد بل وجدوا مساعدة من المؤسسات المصرية.

وأوضح زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم ، أن حفل الزفاف لرجل الأعمال الهندي أنكر جين، على عارضة الأزياء أريكا هاموند، أمام الأهرامات.

وتابع زاهي حواس: "تم تنظيم حفل عند أبو الهول وقصر محمد علي والحفل الأخير كان في جزيرة الذهب، مشيرا إلى أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل هندي والد العريس أنكور زار مصر قبل 15 عاما ومعه 3 أولاد بينهم أنكور الذي أقام حفل زفافه في مصر خلال الساعات الماضية.

وأردف زاهي حواس العالم الأثري الكبير، أن تكلفة إيجار المنطقة عند تمثال رمسيس الثاني تبلغ 200 ألف دولار، والعروسين تكلموا عن قصة الحب بينهما وأبلغهم بأن خوفو وخفرع ومنكاورع يبعثوا التحية.

وأشار إلى أنه كان هناك 150 شخصية معزومين في حفل الزفاف وهم مشاهير وأثرياء ومطربين ومسئولين أمريكيين سابقين، موضحا أن الحضور كانوا فرحين بالحفل وقالوا إنهم سيكونوا سفراء ويدعوا الناس لزيارة مصر والاستمتاع بمعالمها الأثرية.

وتابع أنه ارتدى البدلة لأن هذا الزي الرسمي في الفرح حيث اعتاد من قبل زيارة الهرم بالبرنيطة الشهيرة له، مشيرا إلى ان الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء جاء إلى مصر على متن طائرة خاصة من شركة مصر للطيران قادما من جنوب أفريقيا التي زارها في رحلة سفاري.

وكشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تبليط الهرم".



وقال زاهي حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضالئية "الحدث اليوم"، : “تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وسيكون هناك اجتماع للجنة لفحص الأم”ر، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى "تبليط الهرم"، ومن أصدر هذه التصريحات سيدة "بتخرف" لا تفقه أي شيء



وأشار إلى أن فكرة "تبليط الهرم" أمر عار تماما من الصحة، وغير علمي على الإطلاق، إذ أنه مبني من الحجر الجيري، ومن ثم جاء "منكاورع" وقام بكساء وجه الهرم بأحجار جرانيتية، وعلى مر الزمن وقع 9 من أصل 16 حجر، ولا أحد يستطيع تبليط الهرم.

التصريحات الصادرة حول "تبليط الهرم" هدفها إثارة الجدل

وأكد زاهي حواس، أن التصريحات الصادرة حول "تبليط الهرم" هدفها إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن لا يوجد أي أساس من الصحة لهذا الملف.

وتابع مصر تبحث عن 300 ألف توقيع من أجل استعادة حجر رشيد من جديد وفق المبادرة التي قدمها لاستعادة الحجر من جديد، مناشدا الجميع بضرورة الوصول لمليون توقيع لاستعادته من جديد، تم تجميع 700 ألف ويُنتظر 300 ألف فقط، "فيه هوجة موجودة والدول بترجع آثارها، ولازم نستغلها".