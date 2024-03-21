كيفية تنظيف جميع الشاشات في المنزل

سواء كنت تتحدث عن شاشة الكمبيوتر المحمول القديمة أو تلفزيون OLED الجديد الذي اشتريته للتو، فسوف تصبح جميعها مغبرة ومتسخة بمرور الوقت. قد تكون مترددًا في تنظيف الشاشات في منزلك بشكل شامل، وحقيقة أن هناك الكثير من المنتجات التي تدعي أنها تقوم بذلك على أفضل وجه لا تساعد. لكننا وجدنا أن أفضل طريق هو في الواقع الأبسط. إذا كنت ترغب في تحديث جميع الشاشات في منزلك، فسنوضح لك أفضل الطرق التي ستساعدك على القيام بذلك بشكل صحيح دون الإضرار بأي من معداتك.

كيف لا تنظف شاشاتك

قبل أن نتطرق إلى كيفية تنظيف الشاشة، هناك بعض الطرق التي لا تريد اتباعها في هذه العملية. الأول، والأكثر أهمية، هو أنك لا ترغب في تنظيف الشاشة باستخدام مواد مثل كحول الأيزوبروبيل أو Windex. يمكن أن تؤدي المنظفات التي تحتوي على الكحول والأمونيا إلى إتلاف الطبقة المضادة للانعكاس لشاشتك. يمكن أن يؤدي استخدام هذه المواد بشكل متكرر إلى ظهور الضبابية وعدم تساوي الطلاء.

تصنع شركات مثل Whoosh مواد تنظيف لا تلحق الضرر بشاشتك، ولكن من خلال تجربتي، من الأفضل استخدام الماء المقطر. إنه أقل تكلفة من عامل التنظيف المخصص وأكثر تنوعًا أيضًا حيث يمكنك استخدامه على مجموعة متنوعة من الأسطح. كما أنه لن يترك وراءه أي بقايا على شاشتك، وهو أمر رأيت منتجات مثل Whoosh تفعله أحيانًا. يمكنك شراء الماء المقطر من محل بقالة أو صنعه بنفسك باستخدام بعض أدوات الطهي البسيطة.

إذا لزم الأمر، يمكنك استخدام ماء الصنبور، لكننا ننصح بعدم استخدامه. اعتمادًا على صلابة المياه في منطقتك وكيفية تعامل بلديتك معها، قد تكون هناك معادن ومواد كيميائية من شأنها أن تترك وراءها بقايا مرة أخرى، أو، الأسوأ من ذلك، ستؤدي إلى إتلاف طلاء الشاشة.

بمجرد حصولك على بعض الماء المقطر، ستحتاج إلى زجاجة رذاذ منفصلة. أحد الخيارات هو إعادة استخدام واحدة لديك بالفعل في المنزل، ولكن إذا لم يكن لديك قطعة احتياطية، فإن Muji تصنع زجاجات السفر سهلة الاستخدام هذه بأحجام 100 مل و50 مل و30 مل مثالية لهذه المهمة، ويمكنك العثور على زجاجات مماثلة على أمازون.

بعد ذلك، انتبه إلى ما تستخدمه لمسح شاشتك. أنت تريد تجنب استخدام المناشف الورقية، وخرق الأطباق، وأي شيء آخر قد يحتوي على سطح كاشط قد يؤدي إلى إتلاف الطلاء الموجود على شاشتك. يمكنك استخدام غلاف قميص قديم لكن نظيف. ومع ذلك، ستحصلين على أفضل النتائج باستخدام الأقمشة المصنوعة من الألياف الدقيقة. وذلك لأن القماش المصنوع منه ناعم للغاية وجيد في جذب الغبار. نقترح شراء مجموعة منها بحيث يكون لديك دائمًا مجموعة نظيفة في متناول اليد. آخر شيء تريد القيام به هو استخدام جهاز متسخ ونقل أي أوساخ وأوساخ إلى شاشتك.

وأخيرًا، تجنب رش أي سائل مباشرة على الشاشة. سيكون لديك المزيد من التحكم إذا قمت بإيداعه على قطعة قماش من الألياف الدقيقة الخاصة بك وسيكون من الأسهل بكثير تجنب وصول أي منها إلى الأجزاء الأكثر حساسية في الشاشة.

كيفية تنظيف الشاشات الخاصة بك

مع كل ذلك، فإن العملية الفعلية لتنظيف الشاشة تكون واضحة ومباشرة. إذا كنت تتعامل مع بعض الغبار فقط، فاستخدم علبة من الهواء المضغوط أو منفاخ هواء لإزاحته. يمكنك أيضًا اللجوء إلى قطعة قماش جافة من الألياف الدقيقة.

لأي شيء أكثر من ذلك، قم بترطيب قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة بكمية صغيرة من الماء المقطر ثم امسح الشاشة بلطف. بمجرد الانتهاء من السطح بالكامل، اقلب قطعة القماش واستخدم الجانب الجاف لإزالة أي ماء زائد. في هذه المرحلة، تجنب تلميع الشاشة أو استخدام الضغط الزائد. لا ترغب في وضع أي جزيئات على سطح الشاشة.

هذا كل شيء. يجب أن يكون لديك شاشة نظيفة الآن. من الواضح أن تنظيف شاشة أكبر سيستغرق وقتًا أطول، ولكن يمكنك استخدام النصائح المذكورة لجميع أنواع شاشات العرض، بما في ذلك أجهزة التلفاز والشاشات وشاشات الهواتف الذكية الزجاجية.