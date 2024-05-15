نقيب الفلاحين: انتاجنا من التفاح لا يكفي احتياجاتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان التفاح من الفاكهة مرتفعة الاسعار طوال العام في مصر وارتفع سعره هذه الأيام لقلة المعروض

لافتا إلى ان التفاح البلدي لا يكفي احتياجتنا ولا يتناسب مع ذوق كل المستهلكين وسعره اقل من الانواع المستورده

واضاف عبدالرحمن أن إرتفاع اسعار التفاح يرجع لاننا نستورد معظم احتياجتنا منه من الخارج ولذا فانه مرتبط بسعر العملات الاجنبيه مقابل الجنيه

والتفاح المحلي اقل جوده واقل سعر من المستورد لان الانواع الممتازه من التفاح تحتاج لنحو 500 ساعة بروده وذلك لا يتوفر في المناخ المصري وان معظم الانواع التي تزرع في مصر احتياجتها من البروده منخفضه حيث يحتاج صنف تفاح الانا الاكثر زراعه في مصر الي 400 ساعه بروده

واشار ابوصدام إلى أن اشجار التفاح تزهر في شهر مارس وتنضج ثمارها في شهري يونيه ويوليو اما الثمار التي تطرح في شهر مايو فغالبا ما ترش بمواد كيماوية كاسره للسكون

مشيرا الي مساحات زراعة التفاح البلدي تتناقص في مصر لانه اقل جوده وغير مرغوب فيه واسعاره ضعيفه بما لا يلبي طموح المزارعين

حيث تقلصت مساحات زراعة التفاح لنحو 60 الف فدان تقريبا بعدما وصلت في سنوات سابقه لنحو 100 الف فدان

ولذا فإن انتاجنا من التفاح لا يكفي احتياجتنا ولا يلبي رغبات المستهلكين مما يجعلنا نستورد سنويا بما يزيد عن 25 مليار جنيه مصري من التفاح

واكد عبدالرحمن ان اسعار التفاح البلدي وصلت ل 50 جنيه للكيلو فيما تتراوح اسعار كيلو التفاح المستورد من 70 الي 100 جنيه ونستورد التفاح من عدة دول اهمها لبنان وسوريا والاردن وبولندا وإيطاليا وامريكا

مؤكدا ان شجرة التفاح عندما تزرع من البذور فانها تطرح بعد 7 سنوات تقريبا وتعطي انتاج يصل ل40 كيلو بعد 4 سنوات لو زرعت من الشتلات واشجار التفاح من الاشجار المعمره والتي يصل عمرها ل100 عام