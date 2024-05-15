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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قبل العيد.. اعرف أسعار الأضاحي 2024

الأضاحي
الأضاحي

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2024، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الأضاحي المنخفضة، لشراء الأضاحي قبل العيد، حيث سجل  أسعار الخراف من 9 آلاف جنيه للخروف الواحد، بينما يسجل سعر الخروف الأوسيمي الكبير نحو 11 ألف جنيهًا.

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أسعار الأضاحي 2024

بلغ سعر كيلو الخروف البرقي بين 190 و225 جنيها.

بلغ سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

بلغ سعر البقري الصغير القائم بـ 185 جنيها للكيلو.

بلغ سعر الجاموس الكبير القائم بـ 165 جنيها للكيلو.

بلغ سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ 175 جنيها.

يترواح سعر العجول البقري ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه.

بلغ سعر اللحم البتلو نحو 230 جنيهًا.

دار الإفتاء المصرية

وفي سياق آخر أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية في وقتها أفضل من التصدق بثمنها، أمَّا في غير وقتها فتكون تبعا للحال التي تراعى، فقد تكون الصدقة أفضل، وقد تكون الأضحية أفضل، وتكون الصدقة أفضل إن كانت أعمَّ نفعًا وأعودَ على الفقراء؛ إذ لا معنى من حبس المال عن الفقير من أجل شراء أضحية، خاصة إن كان محتاجًا للطعام والمأوى وما يلزمه.

التبرع بصك الأضحية

جدير بالذكر يمنح التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة حياة كريمة 30 كيلوجرام من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرام من اللحوم متضمن كيلو من الكبدة بدءاً من ثالث أيام العيد، وذلك للمتبرعين بمختلف محافظات الجمهورية.

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