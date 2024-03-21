الرئيس السيسي يوجه بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لحفظ تراثها وجهود تمكينها عبر العصور.

المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "أن المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر هام لا ينقطع عطاؤه".

تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية، تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.



