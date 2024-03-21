الخميس 21 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الرئيس السيسي يوجه بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء متحف للمرأة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لحفظ تراثها وجهود تمكينها عبر العصور.

txt

السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

txt

السيسي لوزيرة التضامن: خدي حقك من رئيس الوزراء (شاهد)

المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع 

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "أن المرأة المصرية تظل دائما محورا أساسيا لأمن واستقرار المجتمع والوطن ومصدر هام لا ينقطع عطاؤه".

 

تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية إجلال وتقدير لكل سيدة مصرية، تسجل كل يوم في مختلف المجالات والميادين أسمى معاني العطاء والصبر والتضحية والكفاح ساعية بكل إخلاص وجهد للحفاظ على أسرتها ووطنها.


 

الجريدة الورقية