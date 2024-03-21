السيسي يكرم الأمهات المثاليات في يوم المرأة المصرية

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم عددا من النماذج المشرفة من السيدات والأمهات المثاليات والفضليات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.

ومنح الرئيس السيسي السيدات المكرمات "وسام الكمال" من الطبقة الثانية، وفيما يلي أسمائهن:

الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية السيدة أنيسة فريد منصور متولى من محافظة الدقهلية

الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية: السيدة وفاء أحمد محمد علي من محافظة كفر الشيخ.

الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية: السيدة تيسير محمود من مرسى مطروح.

الأم المثالية الرابعة على مستوى الجمهورية: السيدة أميمة طلعت على من محافظة المنوفية.

الأم المثالية لابن من ذوى الهمم: السيدة شهيرة راضى من محافظة مرسى مطروح.

الأم المثالية من ذوى الهمم: السيدة شادية عبدالحكيم يوسف من محافظة الغربية.

الأم المثالية البديلة: السيدة فرح حسين عبدالقادر عمر من محافظة الجيزة.

الأم المثالية الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادى: السيدة كوثر محمود إبراهيم من محافظة أسيوط.

الأم المثالية لإمهات شهداء الشرطة: السيدة هدى عبدالحميد حسنين.

الأم المثالية لأمهات شهداء القوات المسلحة: صباح دياب سيد أحمد

وتحتفل مصر من كل عام بـ "يوم المرأة المصرية"، والذي يوافق الـ 16 من مارس من كل عام، تخليدا لـ "ذكرى ثورة المرأة المصرية" ضد الاستعمار البريطاني الغاشم ووقوفها بشجاعة أمام الغاصبين خلال ثورة 1919.

ستعرض الوفد فى التقرير التالى مواقف المرأة المصرية وبطولاتها منذ الاحتلال الإنجليزي على مصر ،وغيرها من المواقف مهمة فى تاريخ مصر ، ومقاومة ضد كل أشكال الاحتلال ببساله .

يوم المرأة المصرية من عام 1919، تظاهر أكثر من 300 سيدة بقيادة المناضلة المصرية الكبيرة السيدة هدى شعراوى، رافعات أعلام الهلال والصليب ضد الاحتلال البريطانى وجنوده الغاصبين، والذين ما كان منهم إلا وأن أطلقوا نيران الضعف أمام قوة يوم المرأة المصرية، ما أسفر عن سقوط مجموعة من الشهيدات.

ومن أعظم الشهيدات اللاتي خلدن أسماءهن فى يوم المرأة المصرية "نعيمة عبدالحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح".

يوم المرأة المصرية..

وعقب تلك الملحمة التاريخية، تم الإعلان عن تأسيس أول اتحاد نسائي فى مصر، بقيادة هدى شعراوي فى يوم المرأة المصرية 16 مارس 1923، حيث طالب الاتحاد برفع مستوى المرأة المصرية، لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية للرجل.

وتكللت تلك الجهود بانتصار جديد في يوم المرأة المصرية، ففي 16 مارس من عام 1928، دخلت أول مجموعة من الفتيات إلى جامعة القاهرة للدراسة بها، حيث كان لا يُسمح لهن من قبل.